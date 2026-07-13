Строительную готовность аэропорта Орла оценили в 15%

Тем не менее власти всё ещё планируют завершить строительство досрочно.

Важная тема обсуждалась на сегодняшнем совещании в областной администрации.

Напомним, сейчас проектом занимается компания «Альянс-2005». В мае сообщалось, что ей предъявили новые иски. Незадолго до этого «Альянс» сменил регион официальной регистрации (с Якутии на Чечню).

Тем не менее, губернатор Андрей Клычков высказался по теме достаточно оптимистично.

«Сейчас с Минтрансом обсуждаем вопрос переноса лимитов с 27-го года, потому что весь лимит 26-го года подрядчик выработал. Было бы, наверное, странно, если бы он, отработав аванс и выработав лимит, в нынешней ситуации, когда кредитные ставки, к сожалению, запредельные, работал за свои средства», – рассказал губернатор.

Клычков уточнил, что если Минтранс поддержит предложение, то останутся в силе планы по досрочной сдаче объекта (в 2027 вместо 2028). Ранее орловский глава озвучивал их на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, глава «Орёлгосзаказчика» Александр Ященко оценил строительную готовность аэропорта примерно в 15%.

ИА «Орелград»