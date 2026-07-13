Орловские муниципалитеты поделили на «самодостаточных» и «бедных»

Департамент финансов оценил финансовую самостоятельность городов и районов.

Департамент финансов Орловской области утвердил перечни муниципальных образований на 2027 год в зависимости от их финансовой самостоятельности. Документ опубликован на официальном портале Орловской области в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ и разделяет территории на четыре категории. Поделены они в зависимости от доли дотаций из других бюджетов в доходах местных бюджетов.

Например, к первой категории областные чиновники отнесли те муниципалитеты, у которых зависимость от «чужих» денег не превышает 5 процентов. Сюда попали 14 городских поселений (включая Болхов, Дмитровск, Малоархангельск, Новосиль, а также поселки Верховье, Долгое, Нарышкино, Покровское, Хотынец, Глазуновка, Колпна, Кромы, Шаблыкино и Залегощь) и 38 сельских поселений, среди которых имеются Аникановское, Березовское, Бородинское и другие. Эти территории, по сути, являются финансовыми «отличниками», которые почти не нуждаются во внешней финансовой поддержке.

Вторая категория объединяет те орловские муниципалитеты, доля дотаций в бюджетах которых варьируется от 5 до 20 процентов. Здесь сосредоточены все городские округа и муниципальные районы, в том числе Орел, Ливны и Орловский муниципальный округ. Также в этот список вошли 169 сельских поселений, от Аболмасовского до Ямского. Это своего рода «хорошисты», которые неплохо справляются с финансами, но без помощи региона не обходятся.

Третья категория выстроена по еще более высокому уровню внешних дотаций, доля которых в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансферов. В нее включено 101 сельское поселение, включая Алешинское, Бориловское, Воронецкое, Злынское и многие другие. Из городов здесь оказался только Мценск, но в эту же группу включено еще 23 муниципальных района. Суда по всему, эти территории довольно существенно зависят от помощи из областного бюджета.

Четвертая категория, с уровнем дотаций свыше 50 процентов. представляет собой фактически «красную зону». В ней оказались 17 сельских поселений, в том числе Алмазовское, Боровское, Герасимовское, Горбуновское, Лобынцевское, Хуторское и другие. Эти территории уже крайне зависимы от внешних бюджетных вливаний. К слову, подобные документы областные власти составляют ежегодно и используют при верстке областного бюджета на следующий год. Такой подход позволяет оценить, кто из муниципалитетов стоит на своих ногах, а кому потребуется поддержка. Очередной приказ станет одной из основ для распределения межбюджетных трансфертов в 2027 году.

ИА “Орелград”