В районе Орловщины нашли пять легкодоступных ветхих зданий

13.7.2026 | 13:30 ЖКХ, Новости

Прокуратура потребовала принять меры.

Верховский районный суд. Фото: vk.com/public217493429

Соответствующий иск рассматривался в Верховском районном суде. Местная прокуратура потребовала от органов самоуправления ограничить доступ в ветхие строения.

Ранее выяснилось, что в районе насчитывается пять зданий, которые попадают в данную категорию, но являются доступными для всех желающих. Это создаёт угрозу для безопасности граждан. При этом районная администрация не принимала своевременных мер по исправлению данной ситуации.

В итоге суд счёл требования прокурора законными. Исполнение решений находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»


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