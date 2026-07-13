В районе Орловщины нашли пять легкодоступных ветхих зданий

Прокуратура потребовала принять меры.

Соответствующий иск рассматривался в Верховском районном суде. Местная прокуратура потребовала от органов самоуправления ограничить доступ в ветхие строения.

Ранее выяснилось, что в районе насчитывается пять зданий, которые попадают в данную категорию, но являются доступными для всех желающих. Это создаёт угрозу для безопасности граждан. При этом районная администрация не принимала своевременных мер по исправлению данной ситуации.

В итоге суд счёл требования прокурора законными. Исполнение решений находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»