Орловские полицейские выявили незаконную получательницу соцвыплат

Женщина была зарегистрирована в зоне с льготным социально-экономическим статусом, но не проживала там.

В Дмитровском районе полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении соцвыплат) в отношении женщины 1979 года рождения.

По версии следствия, подозреваемая была зарегистрирована в льготной зоне в Дмитровске, но фактически проживала в Орле. В течение нескольких лет она незаконно получала социальные выплаты, не имея на них права. Общая сумма ущерба составила около 75 тысяч рублей.

Женщине грозит штраф, исправительные или принудительные работы, ограничение свободы до двух лет либо арест до четырех месяцев, уточнили в УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”