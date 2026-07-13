Орловец купил для хозяйства слишком большой участок

Его аппетиты пришлось умерить прокуратуре.

Нарушение установили в Покровском районе.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, в 2025 году в апреле местный житель приобрёл у районной администрации земельный участок для личного подсобного хозяйства.

Его площадь составляла целых 6,7 гектара. Между тем, по региональным законам гражданин, который занимается такой деятельностью, может владеть или арендовать землю общей площадью до 2,5 гектаров.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании договора купли-продажи недействительным. Требования удовлетворили.

Ранее стало известно, что надзорное ведомство проведёт проверку в Орле после обращения жителей дома по улице Горького, 117.

ИА «Орелград»