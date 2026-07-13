Транспортная прокуратура нашла опасные отходы в Орле

Нарушения требований законодательства были выявлены в вагонном депо.

Орловская транспортная прокуратура проверила пассажирское вагонное депо «Орел», входящее в структуру АО «Федеральная пассажирская компания», и выявила нарушения сразу в нескольких сферах. Как сообщили в ведомстве, при проведении проверки на земельном участке в полосе отвода рядом с железнодорожным полотном были обнаружены валявшиеся там остатки отработанных деревянных шпал, пропитанных антисептиками.

Внутри депо ртутные и люминесцентные лампы хранились без индивидуальной упаковки, то есть так, как этого делать категорически нельзя. Кроме того, ответственные должностные лица оказались не обучены в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. По мотивам проведенной проверки надзорное ведомство внесло начальнику депо представление об устранении выявленных нарушений.

И действительно, после этого нарушения оперативно устранили, в частности, территорию уже привели в порядок, а виновных в ее захламлении наказали в дисциплинарном порядке. Однако на этом история не закончилась. По постановлениям прокурора виновные должностные лица также были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ за несоблюдение требований при обращении с отходами. Им назначены штрафы, но постановления об этом пока не вступили в законную силу, добавили в Орловской транспортной прокуратуре.

Напомним, весной в Орловской области прошел общероссийский экологический двухмесячник «Дни защиты от экологической опасности – 2026». Только в областном экологическом субботнике, по оценкам властей, приняли участие более 60 тысяч человек. Как отмечал губернатор Андрей Клычков, в городе Орле была проведена большая работа по уборке от мусора территорий лесных участков, парков, прибрежных зон и мест отдыха населения. От мусора было очищено более 50 кмберегов рек и более 36 га пригородных лесов, ликвидировано 104 несанкционированных свалок и вывезено более 1605 тонн мусора.

ИА “Орелград”