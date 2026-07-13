Орловскую область обязали выплатить перевозчику 2,2 млн рублей за льготников

Очередной иск рассмотрел арбитражный суд.

Индивидуальный предприниматель Максим Москаленко предъявил претензии департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

ИП в период с июля по ноябрь 2025 года осуществлял перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам города Орла (№ 12 и № 20) на основании контракта с администрацией города. При этом он был обязан предоставлять льготный проезд отдельным категориям граждан на условиях Единого социального проездного билета.

Общая сумма выручки от продажи таких билетов, перечисленная оператором (АО «РИЦ Орловской области»), составила 1 834 207 рублей. Однако, по расчетам предпринимателя, при действовавшем регулируемом тарифе (29 рублей за поездку по безналичному расчету) сумма недополученной платы за указанный период достигла 2 226 169,68 рубля.

Суд установил следующие ключевые обстоятельства. Орловская область, вводя меры социальной поддержки в виде льготного проезда, приняла на себя расходные обязательства по компенсации перевозчикам недополученных доходов. Прежний порядок расчета субсидий признан недействующим. На спорный период замещающий нормативный акт так и не был принят, однако это не освобождает регион от обязанности возместить убытки перевозчика.

Истец использовал расчетный метод, основанный на данных оператора о количестве поездок льготников и утвержденных регулируемых тарифах, за вычетом уже полученных средств. Ответчик контррасчет не представил.

Суд также отклонил доводы департамента финансов об отсутствии заключенного соглашения о субсидировании и о недостаточности бюджетных лимитов, указав, что в данном случае выплата компенсации является обязанностью публично-правового образования, а не предметом его усмотрения.

Суд взыскал с Орловской области в лице департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ за счет казны региона в пользу ИП Москаленко М.С. 2 226 169,68 рубля — недополученная плата за перевозки льготных категорий пассажиров, 91 785 рублей — расходы по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”