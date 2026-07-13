Суд взыскал со школы № 26 Орла более 1,3 миллиона рублей за тепло и горячую воду

Ответчик отзыв не направил, на заседание не явился.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску АО «Орелгортеплоэнерго» к муниципальной средней школе № 26.

Между сторонами были заключены контракты на поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения на 2025 и 2026 годы. Однако школа не оплатила потребленные в период с ноября 2025 года по февраль 2026 года ресурсы, в результате чего образовалась задолженность. Энергокомпания обратилась в суд с требованием о взыскании основного долга и неустойки за просрочку платежа.

Факт поставки ресурсов подтвержден материалами дела, в том числе универсальными передаточными документами, подписанными школой без замечаний.

Суд взыскал с ответчика в пользу истца 1 316 310 рублей 75 копеек, в том числе более 178 845 рублей пени за просрочку оплаты. Кроме того, суд обязал школу выплачивать пени до момента фактического погашения долга (из расчета 1/130 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с 26 июня 2026 года).

Отметим, на 1 января 2026 года долг муниципальных учреждений Орла перед коммунальщиками достиг 244,7 миллиона рублей.

ИА “Орелград”