Суд взыскал со школы № 26 Орла более 1,3 миллиона рублей за тепло и горячую воду

13.7.2026 | 7:35 ЖКХ, Закон и порядок, Новости, Образование

Ответчик отзыв не направил, на заседание не явился.

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску АО «Орелгортеплоэнерго» к муниципальной средней школе № 26.

Между сторонами были заключены контракты на поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения на 2025 и 2026 годы. Однако школа не оплатила потребленные в период с ноября 2025 года по февраль 2026 года ресурсы, в результате чего образовалась задолженность. Энергокомпания обратилась в суд с требованием о взыскании основного долга и неустойки за просрочку платежа.

Факт поставки ресурсов подтвержден материалами дела, в том числе универсальными передаточными документами, подписанными школой без замечаний.

Суд взыскал с ответчика в пользу истца  1 316 310 рублей 75 копеек, в том числе более 178 845 рублей пени за просрочку оплаты. Кроме того, суд обязал школу выплачивать пени до момента фактического погашения долга (из расчета 1/130 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с 26 июня 2026 года).

Отметим, на 1 января 2026 года долг муниципальных учреждений Орла перед коммунальщиками достиг 244,7 миллиона рублей.

ИА “Орелград”


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