Прокуратура изучит ситуацию по дому на Горького

Ранее жители Орла записали видеообращение к прокурору области.

К Алексею Тимошину обратились орловцы, проживающие в доме №117. По их словам, здесь требуется срочный ремонт крыши. Такие работы не проводились в доме никогда, хотя здание построено ещё в 1975 году.

Кровля сильно протекает уже несколько лет. Орловцы рассказали, что добились судебного решения о ремонте крыши дома в 2025 году, но оно не исполнено до сих пор.

Как указали в прокуратуре, Алексей Тимошин дал поручение провести соответствующую проверку о возможном нарушении закона в сфере ЖКХ, а также исполнительного производства. Вопрос поставлен на его личный контроль.

ИА «Орелград»