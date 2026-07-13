Прокуратура изучит ситуацию по дому на Горького

13.7.2026 | 13:05 ЖКХ, Новости

Ранее жители Орла записали видеообращение к прокурору области.

Орёл, Максима Горького, 117. Фото: www.google.com/maps

К Алексею Тимошину обратились орловцы, проживающие в доме №117. По их словам, здесь требуется срочный ремонт крыши. Такие работы не проводились в доме никогда, хотя здание построено ещё в 1975 году.

Кровля сильно протекает уже несколько лет. Орловцы рассказали, что добились судебного решения о ремонте крыши дома в 2025 году, но оно не исполнено до сих пор.

Как указали в прокуратуре, Алексей Тимошин дал поручение провести соответствующую проверку о возможном нарушении закона в сфере ЖКХ, а также исполнительного производства. Вопрос поставлен на его личный контроль.

ИА «Орелград»


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