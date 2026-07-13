В Орле произошло ДТП с мотоциклом «Харли-Дэвидсон»

13.7.2026 | 13:15 Новости, Происшествия

Пострадавший госпитализирован.

Фото: ГАИ Орловской области

ДТП произошло накануне в 21 час. Авария случилась у дома по улице Мостовой, 2.

36-летний водитель ехал на автомобиле «Рено Логан» со стороны Алроса в сторону Колхозной. В указанном месте он не выдержал дистанцию и допустил столкновение с мотоциклом «Харли-Дэвидсон». Двухколёсный транспорт ехал в том же направлении, впереди.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, «водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован».

Ранее стало известно, что в Залегощи автомобиль сбил мальчика.

ИА «Орелград»


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