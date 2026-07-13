СКР занялся гибелью мальчика в Ливнах

Проводится доследственная проверка.

Ребёнок утонул в реке Сосна. Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, это произошло накануне в районе местной улицы Садовой. Сообщение поступило в службу спасения около 14 часов.

Тело находилось в семи метрах от берега, на глубине в два метра. Его извлекли из воды сотрудники 7-й пожарно-спасательной части.

Известно, что мальчик был 2012 года рождения.

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета России, на данный момент ведомство проводит доследственную проверку. Сотрудники местного отдела СКР осмотрели тело, а также место происшествия. Проводятся необходимые проверочные мероприятия. Назначены судебные экспертизы.

ИА «Орелград»