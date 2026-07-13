Виновника смертельного ДТП все-таки отправят в колонию

Облсуд ужесточил наказание водителю, сбившему насмерть пешехода под Орлом.

Орловский областной суд изменил приговор водителю, ранее признанному судом первой инстанции виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло еще в сентябре 2024 года на территории Орловского муниципального округа. Подсудимый, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Еще в июле 2025 года Орловский районный суд признал водителя виновным по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако на основании части 2 статьи 53.1 УК РФ суд тогда заменил реальный срок на два года принудительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы осужденного в доход государства. Кроме того, виновника смертельного ДТП на два с половиной года лишили права управления транспортными средствами.

Однако приговор не устроил ни защиту осужденного, ни потерпевших – родственников погибшего пешехода. Защитник осужденного в апелляции просил областную судебную коллегию по уголовным делам смягчить наказание и применить условный срок. Он указал на признание вины своим подзащитным, раскаяние, наличие у него несовершеннолетних детей и частичное возмещение причиненного преступлением вреда.

Адвокат потерпевших, напротив, настаивал на отмене приговора из-за чрезмерной мягкости назначенного наказания. Он ссылался на нарушение прав потерпевших при рассмотрении гражданского иска. Первоначально апелляционная инстанция оставила приговор без изменения, однако Первый кассационный суд общей юрисдикции в мае 2026 года отменил это решение и направил дело на новое апелляционное рассмотрение, посчитав выводы суда недостаточно обоснованными.

При повторном рассмотрении областной суд пришел к выводу, что приговор районного суда в части замены лишения свободы принудительными работами является несправедливым из-за чрезмерной мягкости. Судьи указали, что общественная опасность преступления заключается в причинении вреда безопасности дорожного движения, а также в невосполнимой утрате человеческой жизни. Осужденный же, по данным суда, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. А само преступление было совершено им при грубом нарушении ПДД.

Эти обстоятельства, по мнению областного суда, не были в полной мере учтены районным судом при замене реального лишения свободы принудительными работами. В итоге апелляционная инстанция исключила из приговора указание о замене наказания на принудительные работы и назначила виновнику ДТП реальный срок, а именно два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Суд также оставил в силе дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на два года шесть месяцев. Осужденному предписано самостоятельно следовать к месту отбывания нового наказания в колонию-поселение.

ИА “Орелград”