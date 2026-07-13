Клычков заявил о возобновлении ремонта Комсомольской

13.7.2026 | 10:47 ЖКХ, Новости

Также в орловском правительстве определили новые сроки по «Судбищенской битве».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Напомним, за оба объекта отвечает ООО «УПМК-22», которое столкнулось с серьёзными трудностями.

Как рассказал на сегодняшнем совещании в областной администрации губернатор Андрей Клычков, пока что власти не теряют надежды довести оба проекта до конца.

«По Комсомольской работы возобновлены. Денежные средства дополнительно доведены. Субпорядчик приступил к работе», – пояснил он. Напомним, на минувшей неделе в мэрии признавали, что ремонт встал.

По более масштабному проекту создания комплекса «Судбищенская битва» на стрелке Оки и Орлика областные власти определили новые критические сроки для подрядчика. Если ООО нарушит и их, то «будут приниматься дополнительные меры».

Ранее планировалось, что строительство мемориального комплекса завершится 15 июня этого года.

ИА «Орелград»


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