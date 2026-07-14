28 устаревших и абсурдных административных штрафов могут отменить

Документ уже направлен на заключение в Правительство России.

Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесли законопроект, который исключает наказания за формальные нарушения, не представляющие реальной угрозы для общества или природы. Например, штрафы за мойку автомобиля на собственном земельном участке, отсутствие при себе бумажного водительского удостоверения или полиса ОСАГО, а также ряд других аналогичных норм, которые, по мнению парламентариев, давно потеряли актуальность с развитием цифровых технологий.

Как заявил Леонид Слуцкий, государство не должно использовать штрафы для сбора средств с населения и «залатывания дыр» в бюджете. Лидер ЛДПР подчеркнул, что заставлять людей платить немалые суммы за действия, не несущие общественной опасности, — это абсурд. Кроме того, такие меры перегружают суды и исполнительные производства, мешая правоохранителям сосредоточиться на реально значимых нарушениях.

ИА “Орелград”