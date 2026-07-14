В Орле Дом Лобанова должны огородить сегодня

Такое распоряжение отдали в мэрии.

Напомним, на днях стало известно, что объект культурного наследия окончательно пришёл в плачевное состояние. Значительная часть здания, где бывал Тургенев, завалилась и обрушилась. Незадолго до этого в доме произошёл пожар.

Как пояснили в Администрации Орла, за состояние объекта отвечает ООО «Развитие». Компания арендовала дом на льготных условиях в минувшем году.

«В адрес арендатора направлено письмо о необходимости проведения противоаварийных работ по защите объекта аренды», – пояснили в мэрии.

Также «Развитие» должно оградить пешеходный тротуар со стороны улиц Пушкина и Старо-Московской. Причём это нужно будет сделать до 15 июля, то есть до завтрашнего дня.

ИА «Орелград»