За «срыв» капремонта теплосетей ввели санкции

В Орле утвердили порядок субсидирования за счет инфраструктурного кредита.

Администрация Орла утвердила порядок выделения субсидий на капитальный ремонт теплосетей за счет казначейского инфраструктурного кредита. По сути, установлены правила предоставления денег из городского бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые реализуют инфраструктурные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а именно – занимаются модернизацией систем теплоснабжения.

Финансирование идет в рамках ведомственного проекта «Реализация инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (Модернизация систем теплоснабжения Орловской области)» государственной программы «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области». Речь идет о казначейском инфраструктурном кредите, который регион получил по решению Правительственной комиссии по региональному развитию, зафиксированному в протоколе от 4 сентября 2025 года.

Получателями субсидии могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются балансодержателями объектов теплоснабжения, включенных в одобренные проекты. При этом право владения или пользования такими объектами должно быть подтверждено документами. К претендентам предъявляется ряд требований. Так, они не должны быть иностранными юрлицами или структурами с долей офшорного участия выше 25 процентов, не должны одновременно получать бюджетные средства на аналогичные цели из других источников и не должны находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

Для получения субсидии необходимо подать в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Орла заявление, учредительные документы, выписку из ЕГРЮЛ, проектно-сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы и план-график выполнения работ с полным освоением средств. Субсидия предоставляется на основании соглашения, которое заключается в системе «Электронный бюджет». Причем текст соглашения должен содержать обязательные условия, в том числе перечень проектов с разбивкой по объемам, график реализации с контрольными точками, показатели результатов, порядок перечисления средств, отчетность и ответственность сторон.

Так, за недостижение показателей реализации проекта будут начисляться штрафные санкции в размере 3 процентов годовых от объема бюджетных ассигнований. А за срыв контрольных точек штраф будут начислять за каждый день просрочки по той же ставке. Расчет штрафов прописан в постановлении мэрии отдельными формулами, что делает саму систему штрафов достаточно прозрачной. Единственным основанием для освобождения от ответственности служат документально подтвержденные обстоятельства непреодолимой силы.

Получатель субсидии будет обязан заключить договор на строительный контроль со специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию. Причем затраты на этот контроль за счет кредита не возмещаются. Размер субсидии не может превышать сумму, прописанную в соглашении. При этом доля казначейского кредита в каждом объекте должна составлять 80 процентов от расходов, а оставшиеся 20 процентов – это средства самого получателя.

ИА “Орелград”