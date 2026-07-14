Департамент финансов ужесточит борьбу с должниками

В регламент взыскания задолженности по платежам в областной бюджет внесут правку.

Департамент финансов Орловской области внесет изменения в регламент взыскания дебиторской задолженности по платежам в областной бюджет. Проект поправок уже разработан в соответствии с новыми требованиями Минфина РФ. Он ужесточает контроль за неплательщиками и уточняет процедуру работы с долгами и уже прошел процедуру антикоррупционной экспертизы.

После вступления изменений в силу департамент будет не реже раза в год проводить инвентаризацию расчетов с должниками, включая сверку данных по доходам бюджета через Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Кроме того, ежеквартально будет проводиться мониторинг финансового состояния должников. Будет проверяться наличие исполнительных производств, дел о банкротстве и решений об исключении юрлиц из ЕГРЮЛ. Информация будет собираться из различных источников, включая реестр сведений о банкротстве и сервис «Прозрачный бизнес» ФНС России.

Сам процесс взыскания станет более регламентированным. А на всех этапах предусмотрено информационное взаимодействие со службой судебных приставов. Обновление регламента призвано систематизировать работу с должниками, сократить просроченную дебиторскую задолженность и повысить эффективность взыскания средств в бюджет. Кстати, ранее сообщалось, что просроченная задолженность перед бюджетом в прошлом году снизилась на 36,8 миллиона рублей.

Новым направлением работы аудиторов стал анализ деятельности органов исполнительной власти по администрированию дебиторской задолженности по неналоговым доходам регионального бюджета. Об этом, в частности, сообщала Контрольно-счетная палата Орловской области в своем итоговом докладе. Поручение провести эту работу было инициировано депутатским корпусом и поддержано региональным правительством, отметили в ведомстве.

Цель нового вектора – выполнить задачи, поставленные перед регионами президентом Владимиром Путиным. И одна из них заключается в том, чтобы не допустить на местах роста дебиторской задолженности по доходам и добиться ее сокращения. В 2025 году областные аудиторы проверили работу 29 главных администраторов доходов бюджета. Выяснилось, что за анализируемый период общий объем дебиторской задолженности по неналоговым доходам увеличился на 184 миллиона рублей.

Однако есть и позитивная динамика. Так, просроченная задолженность, то есть та, которую не удалось взыскать в срок, сократилась на 36,8 миллиона рублей. В КСП отметили, что в целом на региональном уровне проведена эффективная работа по совершенствованию нормативной базы. В частности, распоряжением губернатора от 29 марта 2024 года была утверждена «дорожная карта» по взысканию долгов перед областным бюджетом, пеням и штрафам.

Несмотря на позитивные сдвиги, проверка выявила ряд проблем технико-юридического и методологического характера. По итогам анализа КСП направила в профильные органы власти 45 предложений. Так, она посоветовала разработать порядки осуществления бюджетных полномочий для каждого администратора доходов в соответствии с общими требованиями, утвержденными правительством области. А также доработать регламенты по взысканию задолженности и четко прописать сроки на каждом этапе, действия должностных лиц, порядок обмена документами между отделами, а также механизм взаимодействия с судебными приставами.

Также КСП рекомендовала внести изменения в порядки признания задолженности безнадежной и привести их в соответствие с постановлением правительства РФ от 10 октября 2024 года, чем уже занимаются профильные департаменты. Кстати, департаменту финансов было рекомендовано добавить новый показатель для оценки качества финансового менеджмента, характеризующий управление именно сомнительной дебиторской задолженностью.

Результаты уже есть, поскольку рекомендации КСП были приняты к использованию органами исполнительной власти. В рамках их исполнения уже актуализировано 13 нормативных правовых и ведомственных актов. В КСП также отметили, что работа по сокращению дебиторской задолженности находится на особом контроле федерального центра. Президент неоднократно подчеркивал необходимость повышения ответственности главных администраторов доходов за эффективное управление долгами перед бюджетом. Орловская область, следуя этим установкам, не только фиксирует снижение просрочки, но и системно устраняет правовые пробелы, мешающие полноценному взысканию.

ИА “Орелград”