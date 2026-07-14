Орловчанку осудили за незаконное получение выплат

14.7.2026 | 12:10 Закон и порядок, Новости

Ранее её ограничили в родительских правах.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Известно, что это 25-летняя жительница Урицкого района. Однако дело рассматривал мировой судья участка Колпнянского района.

В 2025 году в феврале женщина, скрыв от уполномоченных органов, что она ограничена в своих родительских правах, подала заявление на пособия на двоих детей. В итоге ей удалось незаконно получить около 187 тысяч рублей.

Дело возбудили по уголовной статье «мошенничество» (159.2 УК, часть 1).

Наказанием стал штраф. Орловчанке придётся заплатить за обман 45 тысяч.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


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