Объемы строительства начали расти на Орловщине

В регионе построили уже 96,9 тысячи квадратных метров жилья

Данные о строительной деятельности в Орловской области за январь-май 2026 года обнародовал Орелстат. По подсчетам статистиков, общий объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», приблизился к 10 миллиардам рублей, что в сопоставимой оценке составляет 93,2 процента к аналогичному периоду прошлого года. Это указывает на небольшое, но заметное снижение деловой активности в отрасли. В то же время стоит отметить, что орловские строители сдали в эксплуатацию 816 квартир общей площадью 96,9 тысячи квадратных метров.

Из них 41,1 тысячи квадратных метров пришлось на города и поселки городского типа, а 55,8 тысячи – на сельскую местность. Интересно, что значительный объем, а именно 86,2 процента от всей введенной площади, был построен населением за свой счет и с помощью привлеченных им кредитов. Индивидуальные застройщики возвели 582 жилых дома общей площадью 83,5 тысячи квадратных метров. Из них 113 домов площадью 10 тысяч квадратных метров находятся на участках, предназначенных для садоводства.

Организации-застройщики сдали 234 квартиры в пяти многоквартирных домах общей площадью 13,4 тысячи квадратных метров. В структуре введенных в мае зданий 97,8 процента составили жилые объекты, что говорит о сохраняющемся спросе на жилье. Впрочем, динамика за пять месяцев отражает неравномерность работы отрасли. Если в январе ввод жилья составил 18,7 тысячи квадратных метров, то в феврале он сократился до 15,4 тысячи, а в марте заметно вырос – до 22,4 тысячи. Однако в апреле объем снова упал до 13,1 тысячи, а в мае вырос до 27,3 тысячи, или почти в 2,1 раза по сравнению с апрелем.

Эти цифры говорят о том, что на отрасль оказывают влияние различные факторы, в том числе сезонность, вообще характерная для строительной отрасли, когда основные объемы обычно сдаются к концу весны и лету. Что касается заключенных строительных контрактов, здесь тоже прослеживается тенденция к снижению показателя. Судя по данным Орелстата, портфель заказов строителей постепенно сокращается, что может указывать на некоторое охлаждение рынка.

Тем не менее, активность индивидуальных застройщиков остается высокой, а доля частного сектора в общем объеме ввода жилья все еще является подавляющей. Однако стоит сказать, что фирмы-застройщики обычно наращивают свои показатели к концу года. В целом текущая статистика говорит о том, что строительная отрасль региона сохраняет устойчивость, хотя и демонстрирует небольшую коррекцию по сравнению с 2025 годом.

ИА “Орелград”