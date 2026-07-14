ДТП со «Скорой» в Ливнах дошло до главы МВД

14.7.2026 | 11:45 Важное, Новости, Происшествия

К нему обралился замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.

Владимир Колокольцев. Фото: мвд.рф

Также он является председателем парламентского комитета по охране здоровья.

Как написал Сергей Леонов в своих официальных соцсетях, он обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять расследование данного происшествия под личный контроль.

«Необходимо провести тщательное расследование… Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшего водителя «Скорой»», – высказался Леонов.

Напомним, помимо этого в результате данной аварии пострадали двое пассажиров медицинской спецмашины, а также водитель и трое пассажирок легкового автомобиля. Пятеро пострадавших находятся в Ливенской ЦРБ.

ИА «Орелград»


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