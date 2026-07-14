ДТП со «Скорой» в Ливнах дошло до главы МВД

К нему обралился замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.
Также он является председателем парламентского комитета по охране здоровья.
Как написал Сергей Леонов в своих официальных соцсетях, он обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять расследование данного происшествия под личный контроль.
«Необходимо провести тщательное расследование… Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшего водителя «Скорой»», – высказался Леонов.
Напомним, помимо этого в результате данной аварии пострадали двое пассажиров медицинской спецмашины, а также водитель и трое пассажирок легкового автомобиля. Пятеро пострадавших находятся в Ливенской ЦРБ.
ИА «Орелград»