ДТП со «Скорой» в Ливнах дошло до главы МВД

К нему обралился замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.

Также он является председателем парламентского комитета по охране здоровья.

Как написал Сергей Леонов в своих официальных соцсетях, он обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять расследование данного происшествия под личный контроль.

«Необходимо провести тщательное расследование… Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшего водителя «Скорой»», – высказался Леонов.

Напомним, помимо этого в результате данной аварии пострадали двое пассажиров медицинской спецмашины, а также водитель и трое пассажирок легкового автомобиля. Пятеро пострадавших находятся в Ливенской ЦРБ.

ИА «Орелград»