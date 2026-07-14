Орловца оштрафовали за нарушение закона о банкротстве

14.7.2026 | 11:53 Закон и порядок, Новости

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Фото: ИА “Орелград”

Известно, что соответствующую проверку проводили в Северном районе областного центра.

Ранее местного жителя официально признали банкротом. В отношении него ввели процедуру реализации имущества. Также был утверждён финансовый управляющий.

Должнику направили требование о передаче банковских карт, ценностей, а также сведений о составе и местонахождении его имущества, счетах и другой информации «по теме». Однако мужчина не исполнил необходимое.

В итоге прокуратура, проверив данные, направила заявление в Арбитражный суд Орловской области. Банкрота оштрафовали на четыре тысячи рублей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU