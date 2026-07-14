Орловца оштрафовали за нарушение закона о банкротстве

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Известно, что соответствующую проверку проводили в Северном районе областного центра.

Ранее местного жителя официально признали банкротом. В отношении него ввели процедуру реализации имущества. Также был утверждён финансовый управляющий.

Должнику направили требование о передаче банковских карт, ценностей, а также сведений о составе и местонахождении его имущества, счетах и другой информации «по теме». Однако мужчина не исполнил необходимое.

В итоге прокуратура, проверив данные, направила заявление в Арбитражный суд Орловской области. Банкрота оштрафовали на четыре тысячи рублей.

ИА «Орелград»