Орловский адвокат обвинён в попытке мошенничества

14.7.2026 | 11:33 Криминал, Новости

Дело передано в суд.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, по текущей версии мужчина пытался получить двойную оплату собственных услуг — сначала от клиента, а потом от государства.

По текущей версии, орловец, заключив соглашение о защите гражданина и получив оплату (от родственников своего подзащитного), скрыл этот факт от следователя по данному делу. Адвокат подал заявление о выплате процессуальных издержек за те же услуги, но уже за государственный счёт. Мужчина пытался получить около 37 тысяч рублей.

Однако данные действия были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Орловской области.

Дело возбудили по статьям «мошенничество» (159 УК, часть 1) и «приготовление к преступлению и покушение на преступление» (30 УК, часть 3). Известно, что его рассмотрит мировой судья участка № 4 по Ливны и Ливенскому району.

ИА «Орелград»


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