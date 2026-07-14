На Орловщине в ДТП попали мотоциклист и питбайкер

14.7.2026 | 14:23 Новости, Происшествия

Подробности рассказали в ГАИ Орловской области.

Фото: ГАИ Орловской области

Первая авария случилась в Ливенском районе в деревне Росстани — накануне в 19 часов 50 минут. На питбайке GR-X 125 передвигался несовершеннолетний — юноша 2010 года рождения. При этом у него не было соответствующих водительских прав, а у транспортного средства отсутствовал государственный регистрационный номер.

В какой-то момент питбайк опрокинуля. Юноша сам обратился в Ливенскую ЦРБ, где ему диагностировали черепно-мозговую травму. Врачи направили пострадавшего в Орёл в НКМЦ имени Круглой для дальнейшего обследования.

Также накануне в ДТП пострадал мотоциклист 2008 года рождения. Авария произошла в 23 часа 30 минут на трассе «Орёл — Тамбов» (на 75-м километре).

Молодой человек ехал на мотоцикле «Баджадж Пульсар 125» со стороны Орла в сторону Ливен. Орловец надел шлем. Однако установлено, что он не имел прав на управление таким транспортом.

Мотоциклист утратил контроль над своим «железным конём». Транспорт опрокинулся. Известно, что парень получил телесные повреждения. «Скорая» доставила его в областной центр. Пострадавшего госпитализировали в тот же НКМЦ имени Круглой.

Фото: ГАИ Орловской области

ИА «Орелград»


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