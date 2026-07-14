Сотрудник «Авангард-Агро-Орёл» пострадал на производстве

14.7.2026 | 14:10 Новости, Происшествия

Создана комиссия по расследованию несчастного случая.

Фото: vk.com/git_57

Об этом рассказали в Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Орловской и Брянской областях.

ЧП случилось во время полевых работ. Мужчина заметил, что удобрение не высыпается из разбрасывателя. Он попытался прочистить спецтехнику, используя палку.

В этот момент сотрудник компании утратил равновесие. Его правая нога «соскользнула с борта разбрасывателя и попала в спираль мешалки». Та провернулась. В итоге мужчина травмировал стопу.

Происшествие квалифицировали именно как связанное с производством. Установлено, что одной из его причин стала неудовлетворительная организация работ. А именно — отсутствие должного контроля со стороны руководителей и специалистов конкретного подразделения предприятия.

ИА «Орелград»


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