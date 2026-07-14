В Орле проверят расходы на выборы, школы и парки

Контрольно-счетная палата города Орла утвердила план работы на третий квартал 2026 года.

В план на третий квартал включены контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, которые аудиторы проведут в ближайшие месяцы. Среди них выделяется проверка расходования бюджетных средств на подготовку и проведение выборов депутатов Орловского городского Совета, эффективность использования субсидий в муниципальном автономном учреждении культуры «Централизованный парковый комплекс». Также аудиторы оценят эффективность расходования денежных средств на оплату труда в школе № 2.

Кроме того, в областной столице пройдет проверка учета и эффективности использования жилых помещений, переданных застройщиком в соответствии с законом Орловской области от 04.12.2015 №1884-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов».

Помимо контрольных мероприятий, в план включена и большая экспертно-аналитическая работа. Так, планируется провести аудит в сфере закупок муниципальных учреждений, анализ исполнения бюджета города Орла по доходам и расходам, мониторинг дебиторской и кредиторской муниципальной задолженности. Будут продолжены мероприятия по контролю за реализацией национальных проектов на территории города, экспертиза проектов муниципальных правовых актов и программ, включая оценку эффективности налоговых льгот.

Кстати, некоторые мероприятия КСП являются переходящими со второго квартала 2026 года. И часть из них уже завершена. Например, КСП проверила целевое использование средств, выделенных из бюджета на благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды». Как уже рассказывал «Орелград», в 2025 году было благоустроено 33 дворовых территории многоквартирных жилых домов города Орла, на 2026 год запланировано благоустройство 20 дворов. Неэффективное использование бюджетных средств КСП оценила в размере 613,5 тысяч рублей, связав эту сумму с «невыполнением работ по выполнению муниципальной программы за 2025 год».

Также аудиторы выяснили, что при благоустройстве 10 дворовых территорий многоквартирных домов сроки выполнения и сдачи работ подрядными организациями были нарушены. С целью принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, недопущения их в будущем, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, представление было направлено начальнику МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла».

ИА “Орелград”