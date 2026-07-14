В “Спасском” отметят день рождения Полины Виардо

Орловцам расскажут о любви длиною в жизнь.

В субботу, 18 июля, государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» проведет празднование 205-летия со дня рождения Полины Виардо. Как говорят организаторы, гостей родовой усадьбы писателя ждет насыщенная программа. Актеры Орловского государственного академического театра имени И.С. Тургенева представят мини-спектакль по письмам Тургенева и Виардо «Я принадлежу вам весь и навсегда».

Любителей музыки ожидает музыкальный комплимент от певицы Анны Новошинской, а филолог Наталья Меркурьева погрузит посетителей в мир мистических образов Полины Виардо. Кроме того, в усадьбе откроется новая выставка, посвященная одной из самых интригующих историй любви XIX века, а именно «любви длиною в целую жизнь». Начало мероприятия запланировано на 12:00.

«Тема взаимоотношений великого русского писателя и знаменитой французской певицы до сих пор будоражит умы и сердца: что держало Тургенева «на краю чужого гнезда» почти 40 лет? Как чужестранке удалось покорить его на всю жизнь? И как эта «больше чем любовь» отразилась в его творчестве? Ответы на эти вопросы организаторы обещают дать в рамках программы «Тургенев и Виардо. Больше чем любовь», – говорят в музее.

Полина Виардо, урожденная Гарсиа, родилась в Париже 18 июля 1821 года в знаменитой артистической династии. Ее отец, Мануэль Гарсиа, был выдающимся испанским тенором и педагогом, а сестра, Мария Малибран, – легендой оперной сцены. С ранних лет Полина проявляла незаурядные способности. Она училась пению у отца, игре на фортепиано – у самого Ференца Листа, а в 16 лет уже начала выступать. Обладая прекрасным меццо-сопрано и сценическим магнетизмом, она покорила лучшие сцены Европы.

Ее гастроли в России в 1843 году стали поворотным моментом не только в ее карьере, но и в жизни начинающего русского писателя Ивана Тургенева. Их встреча в Петербурге переросла в чувство, которое Тургенев пронес через всю жизнь. «С той самой минуты, как я увидел ее в первый раз, я принадлежал ей весь, вот как собака принадлежит своему хозяину», – писал он. Тургенев последовал за Виардо в Европу, долгие годы жил в ее семье, поддерживая уникальные отношения с ней и ее мужем, Луи Виардо.

В одном из писем Тургенев признавался, что «не мог жить нигде, где она не жила», и что его жизнь «переплелась с жизнью этой семьи». Для него Полина была не просто возлюбленной, но и музой, строгим критиком и первой слушательницей его произведений. Он даже обучил ее русскому языку, и она с гордостью заявляла, что «ни одна строка Тургенева не попадала в печать прежде, чем он не познакомил меня с нею».

ИА “Орелград”