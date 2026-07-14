Россияне все чаще покупают готовые дома вместо строительства «с нуля»

14.7.2026 | 14:08 Новости, Экономика

Количество кредитов на готовые дома в пять раз превысило число ипотек на строительство.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

По данным ВТБ за первое полугодие 2026 года, на готовые объекты пришлось 83% всех сделок с загородной недвижимостью — год назад этот показатель составлял 69%. Количество кредитов на готовые дома в пять раз превысило число ипотек на строительство. При этом почти каждый второй заемщик (46%) выбрал вторичный рынок, тогда как год назад таких было лишь 15%.

Спрос на загородную ипотеку активно рос весь январь–июнь. Пик пришелся на март после перезапуска рыночной ипотеки в этом сегменте: число сделок увеличилось почти на 40% по сравнению с февралем. Наибольшую активность проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга с областями и Татарстана — на них пришлось 25% всех сделок.

Средний размер кредита на готовый дом составил 4,7 млн рублей. Как отметил старший вице-президент, директор департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ  Алексей Охорзин, рынок загородной недвижимости восстанавливается в полтора раза быстрее многоквартирного. Снижение ставок вернуло клиентов, и теперь они активны даже вне сезона, отдавая предпочтение программам без господдержки.

«В июне число заявок на рыночную ипотеку ВТБ в сегменте частных домов выросло вдвое по сравнению с январем. При этом заемщики все чаще выбирают готовые дома — с понятной стоимостью и возможностью моментально заселиться», — прокомментировал Алексей Охорзин.

По данным Орелстата, по состоянию на конец февраля 2026 года объем заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов, без учета малого бизнеса, в Орловской области составил 5,866 миллиарда рублей. Обеспеченность договорами (показатель говорит о том, на сколько месяцев работы хватит текущего портфеля заказов) по состоянию на конец февраля 2026 года составляла 9,2 месяца.

ИА “Орелград”


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