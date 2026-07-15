Ветеран ВОВ из Орла отмечает столетие

Впечатляющий юбилей празднует Анатолий Андреевич Рыбин.

Ветерана Великой Отечественной войны поздравили представители Администрации Орла. Они пришли в гости и передали Анатолию Рыбину поздравительный адрес, а также подарки. Вечером за праздничным столом юбилей отметят родные и близкие.

Анатолий Андреевич Рыбин служил в 630-м зенитно-артиллерийском полку 1-го Белорусского фронта, где командовал орудием. Участвовал в освобождении Донбасса, Белоруссии и Польши.

Ветеран отмечен медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией», а также орденом Отечественной войны второй степени. В минувшем году он стал Почётным гражданином Орла.

ИА «Орелград»