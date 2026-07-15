В Орле осудили дистанционных автомошенников

Приговоры оказались разными.

Дело о покушении на мошенничество рассматривал Заводской районный суд.

Известно, что сообщников было больше. Однако уголовное преследование других лиц осуществляется отдельно. В рамках данного процесса перед судом предстали два человека.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, они разместили в интернете объявление о предоставлении услуг по подбору и поставке автомобилей. Женщина, введённая в заблуждение, перечислила на определённый банковский счёт около 2,3 миллиона рублей. Деньги поступили «по фиктивному договору».

Однако мошенники не смогли воспользоваться этой суммой, так как сотрудники правоохранительных органов задержали их при попытке снять средства со счёта. Деньги вернули потерпевшей.

В итоге одного из соучастников приговорили к трём годам колонии общего режима и оштрафовали на 700 тысяч рублей. Второй, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, отделался двумя с половиной годами принудительных работ. 15% его заработка будет удерживаться в доход государства.

ИА «Орелград»