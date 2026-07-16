На Орловщине улучшилась ситуация с «техномошенниками»

Снизились и количество преступлений, и объём ущерба.

Об этом стало известно на встрече спикера облсовета Леонида Музалевского с управляющим отделением Банка России по Орловской области Романом Никольским.

Речь идёт о мошенничествах, которые совершаются с применением информационных и коммуникационных технологий. За последние годы они стали большой проблемой.

Однако пресс-служба областного совета сообщает, что в нашем регионе число таких преступлений снизилось на 31,5%, а объём нанесённого ущерба — на 17%. Периоды, к которым относятся данные и сравнения, не уточняются.

Кроме того, на встрече Роман Никольский рассказал, что около 89 тысяч жителей Орловской области установили самозапреты на кредиты и займы. Это примерно 13% населения региона.

В апреле пресс-служба Объединённого Кредитного Бюро оценила количество таких орловцев в 95 тысяч человек (около 14% от всех жителей области).

«Наша задача — выработать у жителей Орловщины чёткое правило: не разговаривать с незнакомцами о деньгах и банковских картах. Чтобы каждый знал о возможности установить самозапрет или подключить сервис «второй руки». Эту информационную работу будем только усиливать», — подчеркнул Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»