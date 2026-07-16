В Орле назвали новые сроки завершения работ на Комсомольской

16.7.2026 | 11:10 ЖКХ, Новости

Они сдвинулись на две недели.

Фото: obl1.ru

Ранее ремонт должны были завершить к 15 июля. Теперь ответственные лица обещают финишировать до конца текущего месяца.

Работы не завершены на площади около четырёх тысяч квадратных метров, сообщает «Первый областной». Напомним, речь идёт об участке от Гостиной до Красина.

В свою очередь, представители «Спецавтобазы», которая выступает заказчиком работ, рассказали, что не только проводят претензионную работу с подрядчиком (ООО «УПМК-22»), но и оказывают ему необходимую помощь. Ранее губернатор Андрей Клычков пояснил, что сейчас непосредственно ремонтом занимается субподрядная организация.

ИА «Орелград»


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