В России предложили запустить «Народную ипотеку» под 3% годовых

На покупку жилья на первичном и вторичном рынках.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Минфин с инициативой о запуске новой льготной ипотечной программы — «Народная ипотека». Текущие ставки по жилищным кредитам остаются недоступными для большинства семей, несмотря на их снижение до 18,7% к началу июля 2026 года. В ряде регионов ежемесячный платёж по ипотеке сопоставим со средней зарплатой, что фактически лишает граждан возможности приобрести собственное жильё.

Условия предлагаемой программы: ставка — 3% годовых; максимальная сумма кредита – до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн в Москве и Санкт-Петербурге; срок кредитования — до 30 лет; первоначальный взнос — 15%.

По замыслу инициаторов, «Народная ипотека» необходима гражданам России, нуждающиеся в улучшении жилищных условий; молодым специалистам до 35 лет; работникам бюджетной сферы; студентам; семьям без детей. Программа должна распространяться как на первичный, так и на вторичный рынок жилья. Приоритет планируется отдать индивидуальному жилищному строительству. В ЛДПР подчеркивают, что строительство собственных домов с участками должно стать основой для укрепления семей, развития территорий и повышения качества жизни граждан.

ИА “Орелград”