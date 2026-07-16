В России предложили запустить «Народную ипотеку» под 3% годовых

16.7.2026 | 18:05 Новости, Экономика

На покупку жилья на первичном и вторичном рынках.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Минфин с инициативой о запуске новой льготной ипотечной программы — «Народная ипотека». Текущие ставки по жилищным кредитам остаются недоступными для большинства семей, несмотря на их снижение до 18,7% к началу июля 2026 года. В ряде регионов ежемесячный платёж по ипотеке сопоставим со средней зарплатой, что фактически лишает граждан возможности приобрести собственное жильё.

Условия предлагаемой программы:  ставка — 3% годовых;  максимальная сумма кредита – до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн в Москве и Санкт-Петербурге;  срок кредитования — до 30 лет;  первоначальный взнос — 15%.

По замыслу инициаторов, «Народная ипотека» необходима гражданам России, нуждающиеся в улучшении жилищных условий;  молодым специалистам до 35 лет; работникам бюджетной сферы;  студентам; семьям без детей. Программа должна распространяться как на первичный, так и на вторичный рынок жилья. Приоритет планируется отдать индивидуальному жилищному строительству. В ЛДПР подчеркивают, что строительство собственных домов с участками должно стать основой для укрепления семей, развития территорий и повышения качества жизни граждан.

ИА “Орелград”


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