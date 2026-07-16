В Орловской области еще два кандидата подали документы на выборы в Госдуму

Своих представителей выдвинули «Новые люди» и «Партия Пенсионеров».

Избирательная комиссия Орловской области получила документы для выдвижения еще двух кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва. Они претендуют на мандат по округу № 147.

Устинов Иван Алексеевич — выдвинут политической партией «Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Лидер реготделения является депутатом Орловского областного Совета.

Почтарев Сергей Юрьевич — выдвинут политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ». Активист, спортсмен и организатор ряда крупных мероприятий.

Ранее о своем желании побороться за место в Госдуме заявили коммунист Иван Дынкович, представитель ЛДПР Владислав Числов (являются заместителями председателя облсовета, возглавляют профильные комитеты), а также сторонник партии «Единая Россия» Александр Бирюков (заместитель губернатора Орловской области – руководитель представительства региона при правительстве РФ, сын заместителя мэра Москвы).

Срок выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва заканчивается 22 июля.

ИА “Орелград”