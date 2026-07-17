Администрация Орла показала, как объезжать перекрытый участок улицы Цветаева

17.7.2026 | 16:27 Новости, Транспорт

 С 20 июля по 20 августа выезд на Наугорское шоссе будет полностью закрыт.

Фото: администрация Орла

Причина ограничений — прокладка подземных коммуникаций, после завершения которой подрядчики восстановят дорожное покрытие.

На время ремонтных работ водителям предложат альтернативный маршрут: улица Полесская — улица Матросова — Наугорское шоссе.

Важно: движение по самой улице Цветаева сохраняется в полном объеме. Пешеходы и автомобилисты смогут свободно передвигаться по ней. Городские власти просят водителей заранее планировать маршруты с учетом этих изменений и отнестись к временным неудобствам с пониманием.

ИА “Орелград”


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