Шесть водоемов Орловской области признаны небезопасными для купания

Роспотребнадзор проверил пляжи.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области продолжает мониторинг качества воды и песка на пляжах, внесенных в реестр мест массового отдыха и купания. По состоянию на 17 июля ведомство выдало 16 санитарно-эпидемиологических заключений по результатам лабораторных исследований.

Где купаться нельзя?

Вода в шести открытых водоемах не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В «черный список» попали:

– река Ока в районе ЦПКиО (Орел);

– пруд в деревне Ловчиково (Глазуновский район);

– Неручанское водохранилище (Свердловский район);

– река Мох в поселке Шаблыкино;

– пляж в поселке Звезда (Хотынецкий район).

Ответственным за эксплуатацию этих зон отдыха уже направлены предписания о проведении дополнительных санитарно-профилактических мероприятий.

Остальные проверенные пляжи области признаны безопасными. Среди них озеро «Светлая жизнь» в Орле, городские пляжи на реках Нугрь (Болхов), Сосна (Ливны), Зуша (Мценск и Новосиль) — более 30 зон отдыха по всему региону.

Роспотребнадзор рекомендует орловцам и гостям области выбирать для купания только те пляжи, качество воды в которых подтверждено лабораторными исследованиями, и воздержаться от отдыха в водоемах, признанных небезопасными.