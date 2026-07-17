Шесть водоемов Орловской области признаны небезопасными для купания

Роспотребнадзор проверил пляжи.
Управление Роспотребнадзора по Орловской области продолжает мониторинг качества воды и песка на пляжах, внесенных в реестр мест массового отдыха и купания. По состоянию на 17 июля ведомство выдало 16 санитарно-эпидемиологических заключений по результатам лабораторных исследований.
Где купаться нельзя?
Вода в шести открытых водоемах не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В «черный список» попали:
– река Ока в районе ЦПКиО (Орел);
– пруд в деревне Ловчиково (Глазуновский район);
– Неручанское водохранилище (Свердловский район);
– река Мох в поселке Шаблыкино;
– пляж в поселке Звезда (Хотынецкий район).
Ответственным за эксплуатацию этих зон отдыха уже направлены предписания о проведении дополнительных санитарно-профилактических мероприятий.
Остальные проверенные пляжи области признаны безопасными. Среди них озеро «Светлая жизнь» в Орле, городские пляжи на реках Нугрь (Болхов), Сосна (Ливны), Зуша (Мценск и Новосиль) — более 30 зон отдыха по всему региону.
Роспотребнадзор рекомендует орловцам и гостям области выбирать для купания только те пляжи, качество воды в которых подтверждено лабораторными исследованиями, и воздержаться от отдыха в водоемах, признанных небезопасными.