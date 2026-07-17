Особые участки для голосования появятся на Орловщине

На выборах 20 сентября будут работать 11 временных избирательных участков.

Избирательная комиссия Орловской области согласовала образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей на выборах, назначенных на 20 сентября 2026 года. Соответствующее постановление утвердило перечень, в который вошли 11 таких участков. По традиции, они будут организованы в больницах, диспансерах, перинатальном центре и следственном изоляторе. В частности, голосование будет организовано в медучреждениях Орла, Ливен и Мценска.

В областном центре участки откроются в психиатрической больнице на улице Ростовской, городской больнице имени Боткина на улице Металлургов, областной клинической больнице на бульваре Победы, больнице скорой помощи имени Семашко на улице Матвеева, онкологическом диспансере в Ипподромном переулке, противотуберкулезном диспансере на улице Цветаева, а также в перинатальном центре на улице Генерала Жадова.

В Ливнах временный избирательный участок разместится в Ливенской Центральной районной больнице на улице Капитана Филиппова, во Мценске – во Мценской Центральной районной больнице на улице 20 июля. Кроме того, голосование будет организовано в следственном изоляторе №1, расположенном на улице Красноармейской в Орле.

Там смогут проголосовать обвиняемые в совершении преступлений, которые на время следствия и суда содержатся под стражей в СИЗО, и осужденные, в отношении которых обвинительный приговор еще не вступил в законную силу. Всего в списке временных значатся избирательные участки с номерами с 740 по 749. Для каждого определено помещение для работы участковой избирательной комиссии и проведения голосования.

Тажке областной избирком принял еще одно решение – кадровое. Он приостановила полномочия члена Избирательной комиссии Орловской области с правом решающего голоса Елены Сенько. Основанием стало выдвижение ректора ОГУ Павла Меркулова кандидатом в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов. Сенько находится в непосредственном подчинении у Меркулова, что несовместимо с ее статусом члена комиссии. Полномочия приостановлены до «прекращения обстоятельств, послуживших основанием для этого решения».

ИА “Орелград”