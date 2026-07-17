«Орёлводоканал» оштрафовали за сброс стоков в Оку

Нарушение было допущено в районе гаражного кооператива “Луч”.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Ведомство, проверяя информацию, озвученную в СМИ, установило, что в Орле произошёл “сброс неочищенных канализационных сточных вод”. Причиной стала аварийная ситуация на канализационном коллекторе.

Эксперты выяснили, что в месте сброса превышен допустимый уровень содержания загрязняющих веществ. В связи с этим прокуратура направила иск в суд.

В итоге юридическому лицу назначили административное наказание – штраф в 151 тысячу рублей.

Отметим, что ущерб, нанесённый реке, ранее был возмещён в добровольном порядке. Также “Орёлводоканал”, исполняя представление, поступившее из прокуратуры, принял меры к недопущению таких ситуаций в дальнейшем.

ИА “Орелград”