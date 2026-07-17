«Орёлводоканал» оштрафовали за сброс стоков в Оку

17.7.2026 | 15:12 Важное, ЖКХ, Новости

Нарушение было допущено в районе гаражного кооператива “Луч”.

ГСК “Луч”. Фото: www.google.com/maps

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Ведомство, проверяя информацию, озвученную в СМИ, установило, что в Орле произошёл “сброс неочищенных канализационных сточных вод”. Причиной стала аварийная ситуация на канализационном коллекторе.

Эксперты выяснили, что в месте сброса превышен допустимый уровень содержания загрязняющих веществ. В связи с этим прокуратура направила иск в суд.

В итоге юридическому лицу назначили административное наказание – штраф в 151 тысячу рублей.

Отметим, что ущерб, нанесённый реке, ранее был возмещён в добровольном порядке. Также “Орёлводоканал”, исполняя представление, поступившее из прокуратуры, принял меры к недопущению таких ситуаций в дальнейшем.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU