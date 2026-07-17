Прокуратура вернула деньги орловца из Челябинской области

17.7.2026 | 15:20 Криминал, Новости

Житель нашего региона пострадал от мошенников.

Фото: ИА «Орелград»

В 2025 году в августе мужчина попытался купить пиломатериал по объявлению, размещённому в интернете. Он перевёл средства на указанный счёт.

Однако его деньги похитили. По данному факту возбудили уголовное дело.

Прокуратура выяснила, что счёт, куда ушли средства, заведён на имя жителя Челябинской области. Ведомство подало иск об из взыскании как неосновательного обогащения. Уточняется, что речь шла примерно о 25 тысячах рублей.

Иск рассматривал мировой судья участка №1 Варненского округа. Он счёл требования справедливыми.

«В настоящее время мужчине возвращены его денежные средства», – уточнили в прокуратуре Орловской области

ИА «Орелград»


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