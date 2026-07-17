Орловцев по-новому уведомят об уплате налогов

В ФНС рассказали, как изменится рассылка уведомлений.

Как сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области, налоговики на специально организованном вебинаре разъяснили, как уже в ближайшее время изменится порядок рассылки сводных уведомлений для уплаты имущественных налогов и НДФЛ. В частности, главный государственный налоговый инспектор Татьяна Некрасова рассказала, что налоговые уведомления для физических лиц будут автоматически приходить в личный кабинет на портале госуслуг.

Для этого достаточно, чтобы учетная запись пользователя была подтверждена. Согласия на такой способ получения налоговых уведомлений больше не требуется. Граждане, зарегистрированные в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, также получат уведомления в электронном виде. Если передать их через электронные сервисы не получится, документ направят традиционным способом – по почте заказным письмом.

Получить бумажное уведомление также можно в любом налоговом органе или МФЦ независимо от того, каким способом его направили. Татьяна Некрасова напомнила и о том, что рассылка уведомлений проводится не позднее, чем за 30 рабочих дней до срока уплаты. По общему правилу, имущественные налоги и НДФЛ нужно заплатить не позднее 1 декабря. Уведомления не направляются, если сумма налога составляет менее 300 рублей или налогоплательщик полностью освобожден от уплаты в связи с льготой.

Ранее УФНС России по Орловской области сообщило, что по итогам пяти месяцев в региональный налоговый орган поступило почти 1,5 тысячи деклараций о доходах в связи с продажей имущества в 2025 году. А сумма заявленного в них дохода совокупно составила около 3 миллиардов рублей. В налоговой службе отметили, что 274 декларации за отчетный период поступило от орловцев, которые сдавали в прошлом году имущество в аренду. Сообща такие арендаторы отчитались о доходе в 55,5 миллиона рублей.

По доходам за пределами РФ по состоянию на 1 июля 2026 года поступило 46 деклараций с суммой заявленного дохода 78 миллионов рублей. Это в два раза превышает сумму отраженного дохода в декларациях, представленных за 2024 год. Индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы за первые пять месяцев 2026 года подали 731 декларацию с суммой НДФЛ к уплате в размере 388,5 миллиона рублей, что на 195 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ИА “Орелград”