Суд заблокировал сайт по продаже символики украинских нацистов

Решение было принято по административному иску прокуратуры.

Кромской районный суд удовлетворил административный иск прокуратуры Троснянского района о признании запрещенной информации на интернет-сайте, предлагающем к продаже нашивки-шевроны с символикой запрещенной в России организации. Ранее в ходе мониторинга сети прокуратура выявила интернет-страницу, на которой в свободном доступе размещалась информация о продаже нашивок с символикой печально известного формирования, которое существовало на Украине в период Великой Отечественной войны.

Эта организация была признана экстремистской решением Верховного Суда РФ от 17 ноября 2014 года, ее деятельность на территории России запрещена. На сомнительном же сайте были указаны ассортимент, стоимость, параметры товара, а также порядок и стоимость доставки. Вход на ресурс был свободным, регистрация не требовалась, а владельца сайта установить не удалось. Проверка показала, что мер по ограничению доступа к этой странице ранее не принималось.

Поэтому прокурор обратился в суд с требованием признать данную информацию запрещенной к распространению на территории России и включить сетевой адрес в соответствующий реестр. В судебном заседании заместитель прокурора поддержал иск, а представители Роскомнадзора не возражали против удовлетворения требований. Суд установил, что размещенная на сайте информация действительно нарушает федеральное законодательство, поскольку распространение символики экстремистских организаций запрещено статьей 20.3 КоАП РФ.

На этом основании административный иск прокурора был полностью удовлетворен. Причем суд указал, что его решение подлежит немедленному исполнению, хотя и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Страница сайта уже внесена в Единый реестр запрещенной информации, что ограничило доступ к ней на всей территории РФ.

ИА “Орелград”