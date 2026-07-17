Орловская область вошла в десятку лидеров по помощи бездомным животным

Жители региона активно поддерживают акцию «Корзина доброты».

Каждый поход в магазин для тысяч россиян — это не только покупка продуктов, а шанс спасти чью-то маленькую жизнь. Торговая сеть «Пятёрочка» подвела благотворительные итоги первого полугодия 2026 года: удалось собрать почти 15 тонн кормов и товаров для бездомных животных. Это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Проект «Корзина доброты» стартовал в 2018 году. Тогда в магазинах начали появляться яркие боксы, куда каждый желающий мог положить упаковку сухого корма, консервы или наполнитель для лотка. Идея оказалась близка людям, и инициатива переросла в масштабную благотворительную систему. На сегодняшний день более 500 специальных коробов установлены в 36 регионах страны. Регулярную помощь от «Пятёрочки» получают 60 центров содержания бездомных собак и кошек, а это более 20 тысяч четвероногих.

За первую половину 2026 года в магазинах сети прошло восемь благотворительных марафонов. Волонтёры дежурили в закассовых зонах, рассказывали покупателям об инициативе и помогали делать добрые дела. Их активность принесла ощутимый результат: порядка 8 тонн кормов и зоотоваров удалось собрать именно во время таких акций. Ещё 7 тонн передали покупатели самостоятельно, опуская покупки в стационарные боксы.

Особую гордость вызывает география проекта. В этом году список самых активных регионов возглавили Удмуртия и Челябинская область — жители каждого из этих субъектов передали приютам примерно по 2 тонны кормов за полгода. В десятку лидеров также вошли Псковская, Костромская, Ярославская, Вологодская, Московская и Орловская области, Республика Татарстан и Краснодарский край.

Наш регион с результатом в 510 килограммов занял девятое место. Это значит, что даже небольшой субъект способен обеспечить существенную поддержку приютам, когда речь идёт о системной заботе. Каждый килограмм, собранный в Орле или районах области, — это реальная помощь тем, кто ждёт своего человека за решёткой вольера.

Сооснователь благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлия Назарова поясняет: корм — одна из самых крупных статей расходов приютов, на него уходит до 50% всех регулярных затрат. «Корзина доброты» позволяет частично компенсировать финансовую нагрузку. Благодаря этому приюты могут направлять сэкономленные деньги на лечение, обустройство вольеров и социализацию собак и кошек.

Эти слова подтверждают и те, кто на практике сталкивается с острой нуждой. Наталья Иванова, генеральный директор АНО помощи бездомным животным «Право на жизнь» из Бугульмы, отметила, что при отсутствии госфинансирования системная поддержка от X5 жизненно важна.

С момента запуска инициативы «Корзина доброты» собрано почти 85 тонн помощи.

Как отмечает Татьяна Пржевальская, менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка», проект превратился в постоянно действующую систему.

«Оставляя корм в корзине, покупатели дарят заботу тем, кто остался без дома. Мы благодарны каждому гостю, волонтёру и партнёру за отзывчивость».

Так, благодаря простым действиям — купил и оставил — тысячи собак и кошек получают шанс на сытую жизнь и любящую семью.

ИА “Орелград”