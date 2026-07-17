В Орловской области от атаки беспилотника пострадал молодой человек

Он находится в реанимации, медики борются за его здоровье.



О трагической ситуации рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 17 июля.

«При сбитии дрона и его падении пострадал парень. Сейчас он находится в реанимации областной больницы. Диагноз очень непростой. Врачи борются за здоровье парня. Пожелаем ему, чтобы он выздоровел. Но мы видим, что ежедневно дроны летят, их сбивают, они падают. Поэтому мы сейчас в целом усиливаем работу», — заявил губернатор.

Клычков сообщил, что накануне присягу приняли бойцы большой группы отряда обороны. Среди них — руководитель департамента и мэр города Орла Юрий Парахин. Уже с 1 августа они приступают к службе.

«Защищать будут наше небо. Я обращаюсь к нашим мужчинам, кто умеет стрелять, кто хочет защищать свое небо. Пожалуйста, обращайтесь», — добавил он.

Напомним, о наборе в мобилизационный резерв губернатор объявил в середине мая. Предполагается заключение контракта с Министерством обороны России. При этом он продолжает работать по гражданской специальности, но обязан участвовать в военных сборах и может быть призван на службу в случае необходимости. По последним данным, вступить в объединение пожелали около 200 человек.

ИА “Орелград”