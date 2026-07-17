В предверии выборов орловцам напомнили о запрете на массовые мероприятия

Напоминание опубликовала пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.
Отметим, что Оперативный штаб Орловской области принял соответствующее решение ещё 28 июня 2023 года.
Согласно документу, на территории нашего региона приостановлено проведение массовых мероприятий с участием граждан.
Исключением являются:
- торжественные,
- мероприятия, которые проводят органы государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственные им государственные и муниципальные учреждения,
- съезды (конференции или собрания), организованные избирательными объединениями для выдвижения кандидатов (или их списков) на выборах, назначенных в установленном порядке на территории Орловской области,
- конгрессы и семинары, другие подобные мероприятия,
- мероприятия в сфере культуры,
- физкультурные и спортивные мероприятия.
Нарушение или неисполнение решения Оперативного штаба Орловской области карается штрафами:
- для граждан – от 2 до 3 тысяч рублей,
- для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч,
- для лиц – от 50 до 70 тысяч.
Для повторных нарушений предусмотрены более жёсткие наказания:
- для граждан – от 4 до 5 тысяч рублей,
- для должностных лиц – от 40 до 50 тысяч,
- для юридических – от 80 до 100 тысяч.
ИА “Орелград”