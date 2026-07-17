В предверии выборов орловцам напомнили о запрете на массовые мероприятия

17.7.2026 | 15:55 Новости, Общество

Напоминание опубликовала пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Фото: Портал Орловской области

Отметим, что Оперативный штаб Орловской области принял соответствующее решение ещё 28 июня 2023 года.

Согласно документу, на территории нашего региона приостановлено проведение массовых мероприятий с участием граждан.

Исключением являются:

  • торжественные,
  • мероприятия, которые проводят органы государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственные им государственные и муниципальные учреждения,
  • съезды (конференции или собрания), организованные избирательными объединениями для выдвижения кандидатов (или их списков) на выборах, назначенных в установленном порядке на территории Орловской области,
  • конгрессы и семинары, другие подобные мероприятия,
  • мероприятия в сфере культуры,
  • физкультурные и спортивные мероприятия.

Нарушение или неисполнение решения Оперативного штаба Орловской области карается штрафами:

  • для граждан – от 2 до 3 тысяч рублей,
  • для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч,
  • для лиц – от 50 до 70 тысяч.

Для повторных нарушений предусмотрены более жёсткие наказания:

  • для граждан – от 4 до 5 тысяч рублей,
  • для должностных лиц – от 40 до 50 тысяч,
  • для юридических – от 80 до 100 тысяч.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU