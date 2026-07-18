Мяса и яиц в Орловской области стало больше, а молока – меньше

Орелстат опубликовал данные о состоянии животноводства.

Статистики оценили работу животноводов в сельскохозяйственных организациях по итогам первого полугодия 2026 года. Сообщается, что за шесть месяцев в регионе было произведено 197,5 тысячи тонн скота и птицы на убой, в живом весе, что на 7,8 процента больше, чем в январе-июне прошлого года.

Рост показателя в основном был обеспечен за счет увеличения производства говядины на 15,6 процента и свинины на 7,8 процента. Производство мяса птицы прибавило скромные 0,3 процента. В Орелстате также подсчитали, что производство молока в сельскохозяйственных организациях региона сократилось на 2,8 процента, всего его было произведено 56,4 тысячи тонн. А выпуск яиц, напротив, вырос на 9,3 процента, или до 8,5 миллиона штук.

По состоянию на начало июля поголовье крупного рогатого скота в орловских сельхозорганизациях составило 128,5 тысяч голов, что на 13,2 процента больше, чем было год назад. Однако коров стало меньше на 5,3 процента, всего их насчитывается 30,1 тысячи голов. Свиней в орловских сельхозорганизациях на отчетную дату содержалось 1,479 миллиона голов (плюс 2,2 процента по отношению к аналогичной дате 2025 года), тогда как овец стало значительно меньше – 1,7 тысячи голов (минус 33,8 процента), птицы – 1,842 миллиона голов (минус 13,3 процента).

Однако продуктивность дойного стада продолжает расти, акцентируют статистики. Так, в этом году в среднем от одной коровы в сельхозорганизациях региона было надоено 3772 килограмма молока, или на165 килограммбольше, чем в прошлом году. Самый высокий надой зафиксирован во Мценском районе, хотя обычно первенство держат животноводы Верховского района. В птицеводстве от одной курицы-несушки в этом году получено в среднем 127 яиц, что на 10,4 процента больше, чем за аналогичный период 2025 года.

К слову, в целом в хозяйствах всех категорий, включая фермерские и личные подсобные хозяйства, по данным Орелстата за январь-май объемы производства мяса выросли на 12,3 тысячи тонн по сравнению с прошлым годом, тогда как производство молока сократилось на 2,6 тысячи тонн, яиц – на 1,1 миллиона штук.

ИА “Орелград”