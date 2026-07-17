В Орле главврач медцентра «Доверие» получила реальный срок

17.7.2026 | 15:35 Криминал, Медицина, Новости

Также женщину оштрафовали.

Фото: vk.com/club56875931

Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России. Хотя в ведомстве не указали название медицинской организации, из контекста понятно, что речь идёт именно о «Доверии».

Главврача признали виновной в совершении 37 преступлений, предусмотренных статьями «мошенничество, совершённое организованной группой», «коммерческий подкуп» и «дача взятки». Уголовное дело возбуждалось по материалам Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области.

Суд признал женщину виновной и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Также её оштрафовали на 1,2 миллиона рублей.

В частности, главного врача «Доверия» признали виновной в передаче 142 тысяч рублей заместителю начальника одного из подразделений Среднерусского института управления, а также во внесении заведомо ложных сведений в медицинские документы.

ИА «Орелград»


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