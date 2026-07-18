Обоснованность ареста бизнесмена обеспокоила защиту

Бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин проверил условия содержания предпринимателя в СИЗО-1.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин посетил следственный изолятор №1, расположенный в городе Орле. Как сообщается на сайте правозащитника, поводом для визита стало обращение бизнесмена, в отношении которого ведется уголовное преследование. Предприниматель и его защита выразили обеспокоенность обоснованностью избранной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщается, что в ходе визита Евгений Лыкин провел личную встречу с предпринимателем, обсудил обстоятельства уголовного дела и позицию защиты. Омбудсмен также проверил условия содержания и убедился в соблюдении его базовых прав, включая доступ к квалифицированной юридической помощи и связь с представителями бизнеса и семьей. Задача бизнес-омбудсмена – не подменять следственные органы, а обеспечить соблюдение законных интересов предпринимателя и не допустить избыточного ограничения свободы.

Проблема уголовного преследования бизнеса остается достаточно острой. Согласно ежегодному докладу уполномоченного за 2025 год, количество возбужденных уголовных дел в отношении предпринимателей выросло на 146 процентов по сравнению с 2024 годом – с 43 до 106. При этом в докладе отмечается, что уголовно-правовые средства в экономической сфере должны носить исключительный характер и применяться только в случае невозможности разрешения спора гражданско-правовыми способами.

Среди системных проблем омбудсмен выделяет размытые границы между гражданскими спорами и уголовным преследованием, формальное применение критериев умысла, а также обход нормы о запрете заключения под стражу предпринимателей по «предпринимательским» составам преступлений. Нередко дела квалифицируют по «общеуголовным» частям статьи 159 УК РФ (мошенничество), чтобы применить более строгие меры пресечения.

Сохраняется и проблема длительных сроков следствия, в ходе которых бизнес может быть парализован, а активы могут быть арестованы. Даже если в итоге дело прекращают, предприниматель несет репутационные и финансовые потери. Обращение к уполномоченному представляет собой лишь один из механизмов защиты прав предпринимателей, гарантированных законодательством. Как следует из доклада, в 2025 году на личные приемы к орловскому бизнес-омбудсмену обратились более 1300 предпринимателей, и удовлетворено было свыше 50 процентов их обращений. Кстати, в прошлом году по результатам рассмотрения жалоб для бизнеса удалось сохранить более 67 миллионов рублей.

ИА “Орелград”