Орловский суд частично удовлетворил иск фельдшера о защите чести и достоинства

Пенсионеры обвинили ее в угрозе убийством.

Болховский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску фельдшера скорой помощи к супругам С. о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда.

14 декабря 2025 года между сторонами произошел конфликт, в ходе которого все участники были привлечены к административной ответственности за нанесение побоев (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Супруги С. направили в БУЗ «Болховская ЦРБ» и департамент здравоохранения Орловской области заявления, в которых обвинили фельдшера в угрозе убийством с использованием профессионального статуса, потребовали ее увольнения.

По их словам, медработник устроила скандал, в ходе которого нанесла телесные повреждения. В присутствии прибывших сотрудников полиции женщина, используя свой статус фельдшера скорой помощи, публично и демонстративно высказала угрозу убийством. Учитывая знания и доступ к сильнодействующим препаратам, пенсионеры посчитали, что опасность была реальной. Они заявили, что действия фельдшера причинили тяжелейшие нравственные страдания. Якобы теперь они панически боятся ухудшения здоровья, любая мысль о необходимости вызвать скорую помощь приводит в ужас. В результате пережитого стресса нарушен сон, обострились хронически заболевания. Пенсионеры заявили, что лишены чувства безопасности в собственности доме. Их обращения в БУЗ Орловской области «Болховская ЦРБ», департамент здравоохранения Орловской области не были попыткой вмешаться во внутренние трудовые отношения. Они обратились в данные организации от безысходности, с целью оградить себя от преступных действий, пояснили пенсионеры.

Медработник в суде заявила, что после таких обращений испытывала чувство публичного унижения и неловкости в присутствии коллег, руководителя ЦРБ, длительное время чувствовала обиду и внутренне напряжение, была сильно расстроена.

«Чувство возмущения и обиды лишили ее душевного равновесия, ухудшалось самочувствие, она испытывала чувство глубокой моральной подавленности. Указанные заявления ответчиков возникли на почве личных неприязненных отношений к ней. Ответчики при любом случае оскорбляют ее с целью принизить ее честь и достоинство, употребляя при этом нецензурную брань».

Суд признал, что сведения об угрозе убийством, распространенные в обращениях в ЦРБ и депздрав, не соответствуют действительности и носят порочащий характер. Отсутствует вступивший в силу приговор суда по уголовному делу (ст. 119 УК РФ), свидетели не подтвердили факт угрозы, а сами заявители в полицию по этому поводу не обращались. Суд расценил действия супругов С. как злоупотребление правом, поскольку их целью было не защита интересов, а причинение вреда фельдшеру.

Иск медработника удовлетворен частично. На супругов С. возложена обязанность направить опровержения в БУЗ «Болховская ЦРБ» и департамент здравоохранения. В пользу фельдшера взыскана компенсация морального вреда по 5 000 рублей с каждого из ответчиков (заявительница просила 500 000 руб.), а также расходы на представителя и госпошлину.

ИА “Орелград”