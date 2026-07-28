На Орловщине должностных лиц наказали за неоплату контрактов

28.7.2026 | 14:20 Закон и порядок, Новости, Экономика

К ответственности привлекли около 10 лиц.

Фото: ИА «Орелград»

Речь идёт о случаях, когда с предпринимателями не расплачивались по государственным или муниципальным контрактам (7.30.2 КоАП, часть 8). Об этом сообщила прокуратура Орловской области по итогам первой половины текущего года.

Также известно, что благодаря мерам прокурорского реагирования за этот период перед орловскими предпринимателями погашена задолженность на общую сумму около 496,2 миллиона рублей.

Кроме того, прокуратура не согласовала целых 69% просьб о проверках бизнеса, которые поступили в орган надзора. Не состоялись 164 мероприятия из 238 запланированных.

Всего за полгода ведомство пресекло около 1100 нарушений в этой сфере. Было принято около 540 актов реагирования. В связи с нарушениями прав предпринимателей к административной и дисциплинарной ответственности привлекли 266 должностных лиц.

ИА «Орелград»


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