В Орле главу компании оштрафовали за коррупционное нарушение

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Известно, что факт выявило подразделение ведомства по Советскому району.

Ещё в 2024 году в компанию приняли на работу местную жительницу. Ранее она являлась муниципальной служащей. Однако работодатель не сообщил о новом трудоустройстве женщины на её предыдущее место работы в установленные законом сроки.

В отношении главы компании возбудили административное дело. По итогам его рассмотрения ответственное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»