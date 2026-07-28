В Орле главу компании оштрафовали за коррупционное нарушение

28.7.2026 | 11:05 Закон и порядок, Новости

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Фото: ИА “Орелград”

Известно, что факт выявило подразделение ведомства по Советскому району.

Ещё в 2024 году в компанию приняли на работу местную жительницу. Ранее она являлась муниципальной служащей. Однако работодатель не сообщил о новом трудоустройстве женщины на её предыдущее место работы в установленные законом сроки.

В отношении главы компании возбудили административное дело. По итогам его рассмотрения ответственное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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