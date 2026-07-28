В Ливнах подарок превратился в ложный донос

28.7.2026 | 14:10 Закон и порядок, Новости

В итоге доносчик заработал ещё одну судимость.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Ливенский районный суд рассмотрел любопытное дело.

48-летнего жителя города Ливны признали виновным в заведомо ложном доносе о краже. В этом году в феврале он обратился в полицию с заявлением. Мужчина рассказал, что знакомая якобы украла у него телефон.

Однако выяснилось, что на самом деле орловец преподнёс женщине технику в подарок, а потом решил заявить о ложной краже.

Известно, что ранее данный гражданин уже был судим. На этот раз ему назначили наказание в виде восьми месяцев принудительных работ. При этом 5% заработной платы будет удерживаться в доход государства.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU