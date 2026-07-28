В Ливнах подарок превратился в ложный донос

В итоге доносчик заработал ещё одну судимость.

Ливенский районный суд рассмотрел любопытное дело.

48-летнего жителя города Ливны признали виновным в заведомо ложном доносе о краже. В этом году в феврале он обратился в полицию с заявлением. Мужчина рассказал, что знакомая якобы украла у него телефон.

Однако выяснилось, что на самом деле орловец преподнёс женщине технику в подарок, а потом решил заявить о ложной краже.

Известно, что ранее данный гражданин уже был судим. На этот раз ему назначили наказание в виде восьми месяцев принудительных работ. При этом 5% заработной платы будет удерживаться в доход государства.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»